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Champions League, Inter e Napoli ko: il Club Brugge espugna San Siro, in Spagna 3-1 per il Villareal

Coppe europee
di Paolo Rosi
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Serata amara per le italiane in Champions League. Napoli e Inter escono sconfitte nelle rispettive trasferte europee, con gli azzurri battuti 3-1 dal Villarreal e i nerazzurri superati 4-3 dal Club Brugge a San Siro. Due risultati pesanti, maturati al termine di partite diverse, ma entrambe segnate dalle difficoltà delle squadre italiane.
Il Napoli passa in vantaggio all'8' con Rrahmani, ma il Villarreal ribalta il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Mikautadze al 23' e Mouriño al 26'. Nella ripresa gli spagnoli chiudono i conti con Oluwaseyi, a segno all'86'. Sconfitta ancora più rocambolesca per l'Inter, che incassa 4 gol dal Club Brugge. Dopo il vantaggio belga firmato da Tresoldi su rigore al 30', Lautaro Martínez pareggia al 44'. Nella ripresa Tresoldi completa la tripletta con le reti al 63' e al 74', portando gli ospiti sul 3-1. L'Inter reagisce con Lautaro Martínez, a segno all'81', ma il Club Brugge trova il quarto gol con Vermant all'87'. Nel recupero, Bonny accorcia le distanze al 90'+3', ma non basta ai nerazzurri per evitare la sconfitta per 4-3.
Tra le altre partite spicca l'impresa del Viking, capace di fermare il Bayern Monaco sul 3-3 dopo essere andato al riposo in vantaggio 2-0: i norvegesi si sono ritrovati sotto 2-3, prima di trovare il pareggio al 90'. Vittoria anche per l'Atlético Madrid, che supera 2-0 il Manchester United, mentre il Barcellona travolge il Galatasaray 4-1 e l'Arsenal batte 3-0 il Lille.
I risultati di tutte le partite
  • Lens 0-2 Sporting CP
  • Sabah FK 2-0 Slavia Praga
  • Arsenal 3-0 Lille
  • Atlético Madrid 2-0 Manchester United
  • Galatasaray 1-4 Barcellona
  • Inter 3-4 Club Brugge
  • RB Lipsia 1-0 PSV Eindhoven
  • Viking 3-3 Bayern Monaco
  • Villarreal 3-1 Napoli

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