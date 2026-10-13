Champions League, Inter e Napoli ko: il Club Brugge espugna San Siro, in Spagna 3-1 per il Villareal

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Aurélien Tchouaméni presenta la sfida di Champions League contro la Roma al fianco di José Mourinho. Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita e de...
José Mourinho e Gian Piero Gasperini insieme in un'opera di street art nel cuore di Testaccio. Fuori dal Roma Club Testaccio è comparsa un'installazione dedicata ai due allenatori, con i ritratti dei...
Ha parlato anche di Endrick José Mourinho, accostato alla Roma con molta insistenza nel corso dell'estate. "I club interessati dovranno lottare con me per ingaggiarlo. Lo adoro, ha un potenziale di al...
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