Real Madrid, l'allenamento in vista della Roma: recupero per chi ha giocato. Rodrygo e Asencio indisponibili

Real Madrid si prepara per il match di Champions League contro la Roma. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in conferenza stampa allo stadio Olimpico. Oggi la squadra spagnola è sceso in campo. Ecco il report della seduta comunicato dal club: Il. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in conferenza stampa allo stadio Olimpico. Oggi la squadra spagnola è sceso in campo. Ecco il report della seduta comunicato dal club:

La squadra si è allenata al Ciudad Real Madrid per prepararsi alla seconda giornata di Champions League. La squadra di Mourinho affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. I titolari della vittoria contro il Villarreal hanno intrapreso un lavoro di recupero specifico.

Il resto della squadra ha iniziato la sessione con esercizi di attivazione in campo. Successivamente, i giocatori hanno eseguito esercizi di possesso palla e circolazione della palla, concludendo con una serie di partite a squadre ridotte su un campo di dimensioni ridotte. Asencio e Rodrygo proseguono i rispettivi processi di recupero.

(realmadrid.com)