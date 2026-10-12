Real Madrid, l'allenamento in vista della Roma: recupero per chi ha giocato. Rodrygo e Asencio indisponibili

L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Una delle sorprese dell'inizio della stagione in casa Roma è senza dubbio Emanuele Lulli. Il classe 2007 ha convinto Gian Piero Gasperini durante il ritiro estivo ed è riuscito a ritagliarsi uno spazi...
Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue...
Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
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