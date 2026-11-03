Manchester United-Roma: dove vederla in tv e le quote

La Roma torna in campo per la League Phase di Champions League nell'affascinante cornice di Old Trafford contro il Manchester United guidato da mister Carrick.

Fissato alle ore 21 il fischio d'inizio della sfida, dove la formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con diverse assenze pesanti come quelle di Dybala, Koné e Svilar. A queste si aggiunge l'incognita Pierluigi Gollini , in dubbio fino all'ultimo per un problema alla schiena e pronto a sostenere un test decisivo alle 16:30; in preallarme tra i pali ci sono Vasquez (in vantaggio) e De Marz

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E STREAMING

La partita tra Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sulle reti Sky Sport (sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su NOW (per gli utenti con Pass Sport attivo) e su Sky Goda dispositivi mobili, tablet e PC.

LE QUOTE

MANCHESTER UNITED-ROMA. 1. X. 2

GOLDBET. 2.30. 3.75. 2.75

SISAL 2.30. 3.75 2.75

PLANETWIN 2.28 3.75 2.72

SNAI 2.35. 3.75 2.75