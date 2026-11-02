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LIVE - Manchester Utd-Roma: squadra in campo per la rifinitura. Fasciatura al ginocchio per Balerdi

Eventi
di FedericoL
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DA OLD TRAFFORD MDR - Vigilia di Champions League per la Roma, che domani sarà di scena contro il Manchester United. I giallorossi, dopo la conferenza stampa di Gasperini e De Roon, scenderà in campo ad Old Trafford per la consuta rifinitura.
LIVE
19:10 - Fasciatura al ginocchio destro per Balerdi. Presenti anche tanti giovani: Oltre a Di Nunzio aggregati per la rifinitura anche Arduini e Corredera
19:00 - Giocatori in campo per la rifinitura
18:48 - Tutto pronto per la rifinitura, a breve la Roma scenderà in campo
Rifinituramanchester- roma

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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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