Carrick: "Avremo bisogno dei nostri tifosi. Dobbiamo dargli qualcosa per cui esaltarsi"

Manchester United-Roma, il club inglese ha pubblicato sui propri canali social un’intervista a Michael Carrick, registrata nelle scorse ore, nella quale il tecnico dei Red Devils ha parlato dell’atmosfera di Old Trafford e del sostegno dei tifosi. Nel giorno di, il club inglese ha pubblicato sui propri canali social un’intervista a, registrata nelle scorse ore, nella quale

"Quando pensi a una notte speciale, pensi alle sensazioni, alle emozioni e a tutto quello che si crea già prima del calcio d'inizio. Lo senti avvicinandoti alla partita, lo senti durante il riscaldamento e poi, quando la gara comincia, quella sensazione ti accompagna per tutto il match. Ed è proprio quello di cui avremo bisogno".

Carrick ha quindi chiamato in causa anche la squadra: «Dovremo fare la nostra parte e dare ai tifosi qualcosa per cui esaltarsi. L'altro giorno sono stati semplicemente incredibili. Non è scontato continuare a cantare per tutto il secondo tempo, anche quando eravamo rimasti in dieci».

Il tecnico dei Red Devils ha poi concluso: «Questo dimostra cosa significhi questo club per loro. È nei momenti difficili che vieni messo alla prova e loro ci sono stati vicini. Ora dobbiamo fare in modo che questo rapporto funzioni in entrambe le direzioni, a partire da oggi».