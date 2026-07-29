Roma, conclusa la campagna abbonamenti. Il messaggio del club: "Grazie a tutti, ci vediamo allo stadio"

🎟️ La campagna abbonamenti 2026/27 si è conclusa— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2026
🏟️ Grazie a tutti i tifosi, ci vediamo allo stadio!
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All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
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