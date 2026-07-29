Roma, conclusa la campagna abbonamenti. Il messaggio del club: "Grazie a tutti, ci vediamo allo stadio"

Mancini, parla l'agente: “Ha rifiutato tutto per restare qui”

lug 29, 9:43

IL TEMPO (L. PES) - Un nuovo tatuaggio con la scritta «SPOR» e la forte volontà di restare a Roma. Il futuro di Gianluca Mancini è più giallorosso che mai, e a testimoniarlo sono le parole del suo age...