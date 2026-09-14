Torino-Roma, Abate: "Ottimo secondo tempo, non ricordo occasioni per la Roma. Simeone è un leader"

Il tecnico dei granata ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma finita per 0-2 con i gol di Malen e Pisilli valida per la quarta giornata di Serie A. Di seguito le sue parole a Dazn.

Avete fatto un’ottima partita rischiando anche poco. Quali sono le cose positive che si porta dietro?

"Sicuramente l’ottimo secondo tempo della squadra. Contro queste grandi squadre quando capita l’occasione devi buttarla dentro, devi essere più cinico. Peccato per il secondo gol che cambia la percezione della partita. I ragazzi hanno fatto una prestazione importante".

Avete giocato un ottimo secondo tempo. Pensi che quella sia la strada giusta?

"Assolutamente. Sono d’accordo. Nel primo tempo siamo stati non so se per mancanza di coraggio ma non abbiamo messo grandissima qualità. Contro queste squadre che cercano di soffocarti devi smorzare la loro pressione. Nel secondo tempo i ragazzi ce l’hanno messa tutta, abbiamo avuto un buon dominio del pallone e non ricordo occasioni per la Roma. Questo secondo tempo mi lascia ben sperare".

Su Braganca. Se è in condizione è difficile toglierlo dal campo.

"È un ragazzo che ha grande qualità, che conosce il gioco. Piano piano gli sto dando minutaggio. Credo che dopo la sosta sarà pronto".

Nonostante il problema alla schiena Simeone ha fatto una buona prestazione. Che esempio è per lo spogliatoio?

"È un leader, uno dei capitani. Nel primo tempo non lo abbiamo servito nel modo giusto. Invece nel secondo tempo gli sono arrivate palle frontali, le ha rette bene e ci ha fatto respirare".

Abate in conferenza stampa

C'è rammarico? Avete avuto varie palle gol nitide.

"Sì, c'è rammarico. Nel primo tempo non abbiamo espresso tutto il potenziale, è la quarta volta che andiamo in svantaggio e dobbiamo diminuire gli errori individuali. Ma la ripresa è stata di livello: la Roma ha surclassato sempre i suoi avversari, noi abbiamo creato tre palle gol e serve cinismo. Sono arrabbiato anche per il secondo gol, cambia la prospettiva della sconfitta. Abbiamo alzato il livello, ce lo portiamo a casa".

Come mai Cacciamani e Bragança in panchina?

"Il Cholito era in dubbio, ho scelto di dare minuti a Belghali e Cacciamani può cambiarti la partita. Lui e Bragança hanno portato energie, abbiamo anche Adams e Casadei fuori. Dopo la sosta vedremo i nuovi con una migliore condizione"



Quanto pesano gli errori in fase difensiva nel subire i gol tanto più che avevte creato delle occasioni, ma o il poriere o qualche giocatore giallorosso sono stati attenti a evitare di subire reti?

"Non si tratta di fase difensiva, abbiamo chiuso bene le fasce della Roma e li abbiamo limitati. Dobbiamo diminuire gli errori dei singoli perché cambiano le partite. Mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo..."

E' mancata pulizia tecnica negli ultimi 20 metri?

"Nella ripresa abbiamo avuto palle gol nitide, serviva più cattiveria. Nel primo tempo Simeone ha avuto troppi palloni sporchi, ma ha fatto un grande secondo tempo. Non vedo l'ora che si sblocchi"

Le sta venendo qualche dubbio su perri?

"Deve ritrovare la forma ottimale, ma è un portiere di grande livello. Deve crescere nelle scelte, migliorerà. Non arretriamo di un millimetro nella nostra proposta perché alla lunga ti darà vantaggio. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, il secondo tempo lo dimostra. Ma con gli errori individuali poi si fatica, non siamo ancora mai andati in vantaggio"

Avete messo un po' meno coraggio?

"C'è anche la qualità degli avversari, noi potevamo metterci più personalità ed è successo nel secondo tempo. Davanti non abbiamo grande struttura, dobbiamo creare palle gol pulite. Non è facile togliere il dominio della palla alla Roma, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. Questo deve darci rammarico e fiducia"

Un giudizio su Bragança

"Ha un tempo, avesse avuto una gamba diversa sarebbe andato in porta. Ma ha spessore in campo, la palla non gli scotta: durante la sosta gli faremo alzare la condizione. E sono contento anche di Ilkhan, è un altro giocatore che ci tornerà utile"