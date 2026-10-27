Serie A, Sassuolo 2-6 Lazio: la squadra di Gattuso in attesa dell'Inter è prima in solitaria

La Lazio non si ferma e continua a vincere. La squadra di Gattuso supera in trasferta il Sassuolo rifilando addirittura sei reti ai neroverdi. Al Mapei termina 2-6. La formazione allenata da Aquilani ha giocato in inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo a causa dell'espulsione assegnata a Thorstvedt. Nella ripresa la Lazio ha sbagliato anche due calci di rigore con Frattesi e Zaccagni. I biancocelesti, in attesa dell'Inter, sono primi in solitaria.