Serie A, Sassuolo 2-6 Lazio: la squadra di Gattuso in attesa dell'Inter è prima in solitaria

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Stavolta non è stata una sor-presa. Emanuele Lulli ci ha preso gusto. Esulta correndo, spontaneo come un bambino (come aveva fatto contro il Genoa), ma lo sguardo ormai riflette la consapevolezza dei...
Gli eroi son tutti giovani e belli. La Roma vince grazie al suo vivaio — prima Emanuele Lulli, poi Niccolò Pisilli —e a Rodrigo Mora, 19 anni e uomo copertina di una gara pazza, sigillata sul finale d...
Quant'è bella giovinezza, quando fugge sulla fascia e aiuta la Roma, in una serata più complicata del previsto, ad allungare la striscia di risultati utili in serie A (16) e ottenere la sesta vittoria...
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