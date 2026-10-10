Serie A, l'Inter supera 3-0 il Parma: a segno Sucic, Calhanoglu e Thuram

La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi gial...
Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e sostituisce così lo squalificato Antonio Zappi. L'Aia dunque sceglie la linea della continuità 'promuovendo' l'ex...
Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...
Tegola in casa Roma. Gian Piero Gasperini perde per un mese Mile Svilar a causa di una frattura non scomposta al dito del piede. Il portiere giallorosso, che sarà sostituito da Gollini, tornerà in cam...
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