Roma-Genoa: esordio in Serie A per il classe 2007 Di Nunzio

Roma-Genoa, DE ROON: "Abbiamo tantissima qualità e un gruppo sano. Da sempre preferisco giocare ogni tre giorni"

ott 17, 23:15

Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato il centrocampista giallorosso Marten De Roon. Queste le sue parole: DE ROON A SKY Sta dimostrando di essere ancora un giovane “Oggi ero in campo con...