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Roma-Genoa: esordio in Serie A per il classe 2007 Di Nunzio

Campionato
di FedericoL
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Serata importante per il giovane Alessandro Di Nunzio. Il centrocampista della Primavera, infatti, al minuto 88 della sfida contro il Genoa, ha fatto il proprio esordio con la Roma e in Serie A, prendendo il posto di Pisilli. Altro prodotto del vivavio giallorosso ad esordire in prima squadra.
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