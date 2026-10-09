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Roma, a Como per sfatare una maledizione: solo sconfitte dal 1989

Campionato
di gabrielechianello
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Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata della competizione. Una trasferta difficile, in un campo che spesso ha visto i giallorossi abdicare. Infatti, negli ultimi 3 precedenti contro il Como al Sinigaglia sono arrivate solo sconfitte: nel 2003 per 2-0 con i gol di Music e Carbone, nel 2024 con il Como appena ritornato in Serie A e il 2-1 della scorsa stagione. Un campo quasi stregato, che vede l’ultimo successo della squadra giallorossa risalente al 1989, dove a decidere il match fu una rete di Giannini.

Tuttavia, se il Sinigaglia risulta un campo complicato, all’Olimpico la storia è ben diversa. Infatti, negli ultimi incontri la Roma è sempre uscita vittoriosa. Con Ranieri nella stagione 2024/25 e con Gasperini nell’ultima. Malen e compagni sono chiamati ad invertire il trend anche in trasferta.

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