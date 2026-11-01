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Ricci: "Il Mister mi ha paragonato a Totti e Pirlo? Lasciamoli stare dai"

Campionato
di Matteo Esposito
ricci
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Dopo la vittoria del Como per 1-0 sul Venezia, Samuele Ricci è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto anche alle parole di Cesc Fabregas, che nel post partita aveva accostato alcune sue giocate a quelle di Francesco Totti e Andrea Pirlo.
"Lo ringrazio. Totti e Pirlo lasciamoli stare dai, però sono contento di tutto. Del percorso che stiamo facendo insieme, poi mi hanno accolto tutti bene. Ragazzi umili, responsabili e applicati. Non è facile. Alle volte però è più facile ambientarsi così. Se ti alleni bene viene col tempo il resto. Io sono venuto qui per dare il mio e fare bene".

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