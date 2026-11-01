Ricci: "Il Mister mi ha paragonato a Totti e Pirlo? Lasciamoli stare dai"

"Lo ringrazio. Totti e Pirlo lasciamoli stare dai, però sono contento di tutto. Del percorso che stiamo facendo insieme, poi mi hanno accolto tutti bene. Ragazzi umili, responsabili e applicati. Non è facile. Alle volte però è più facile ambientarsi così. Se ti alleni bene viene col tempo il resto. Io sono venuto qui per dare il mio e fare bene".