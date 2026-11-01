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Fabregas: "Il rigore per il Venezia mi sembrava netto ma gente professionista mi ha detto che non era rigore. Ricci gioca alla Totti e alla Pirlo"

Campionato
di Matteo Esposito
cesc fabregas 2
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Al termine della vittoria del Como per 1-0 sul Venezia, Cesc Fabregas è tornato sul discusso episodio arbitrale del primo tempo, quando il direttore di gara aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore ai lagunari per un tocco di mano, salvo poi revocare la decisione dopo la revisione al monitor:
"A me è sembrato rigore netto quando l’ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no. Non lo dico io: mi hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori".
Fabregas ha poi aggiunto: "A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore. Il nostro? Era più netto: se arriva la palla lì a Tasos e da dietro non lo toccano è gol. È difficile, lo dico con onestà".
Il tecnico si è soffermato anche su Samuele Ricci: "Sono molto contento, ho visto il Samuele che conosco del Torino e del Milan. Gioca benissimo alla Totti e alla Pirlo. Grande ragazzo e mentalità. Se gli diamo qualcosa in più può diventare un giocatore molto forte in Italia. Ha grande tecnica e gamba".

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