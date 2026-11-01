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Lazio, Gattuso: “Il Cagliari con la Roma ha avuto nove palle gol. Mi sarei portato a casa un punto”

Campionato
di Francesca Altobelli
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L’ombra del recente incontro tra la Roma e il Cagliari torna ad aleggiare nelle parole dei protagonisti della Serie A. Al termine della partita dell'Olimpico contro i sardi, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le difficoltà affrontate dai suoi nell'arginare la squadra di Davide Nicola.
Per sottolineare quanto l'impegno contro il Cagliari fosse tutt'altro che semplice, il tecnico biancoceleste ha richiamato proprio il precedente incontro giocato pochi giorni fa allo stadio Olimpico contro la formazione guidata da Gian Piero Gasperini:
"La verità è che la squadra oggi ha sorpreso anche me. Sinceramente un punto me lo portavo a casa e sarei stato contento. Loro volevano vincerla a tutti i costi, i cambi ci hanno dato più energia e voglia. Quattro giorni fa qui hanno giocato con la Roma e il Cagliari ha avuto nove palle gol."

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