Roma-Cagliari, LULLI: "Sto vivendo un sogno ma l'importante è rimanere con i piedi per terra"

Gol, assist e un'altra prestazione sontuosa. Emanuele Lulli non smette di stupire e nel match vinto per 4-2 contro il Cagliari stasera si è reso nuovamente protagonista. Il classe 2007 nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Non è che ci stai prendendo gusto?

"Sono molto contento, è un sogno ma l’importante è rimanere con i piedi per terra. Sento la di fiducia di tutti e questo è molto importante"