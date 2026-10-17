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FOTO - ROMA-GENOA 2-0 FT

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Castro
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La Roma torna a vincere e lo fa con un 2-0 convincente contro il Genoa allo stadio Olimpico. Nonostante le tante assenze e il turnover, i giallorossi vincono sbloccando la gara nella ripresa: prima Castro con un pallonetto geniale, poi Lulli sotto porta riceve l’assist di Soulé e raddoppia. Per entrambi è il primo gol in maglia giallorossa. Una Roma certamente non brillante come in altre uscite, ma che ha mostrato ancora una volta compattezza e identità. Dimenticato il finale horror contro il Real Madrid con una vittoria che proietta i capitolini a 17 punti in graduatoria, arrivati da cinque successi e due pareggi nelle prime sette partite di campionato.

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