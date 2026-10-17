FOTO - ROMA-GENOA 2-0 FT

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Dopo la sfida vinta contro il Genoa, ha parlato Santiago Castro, autore del gol che ha sbloccato la sfida. Le sue parole: CASTRO A SKY Avete segnato entrambi il primo gol con la Roma. Che effetto ti h...
Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato Emanuele Lulli dopo il primo gol in Serie A. Queste le sue parole: LULLI A SKY È bello essere nominato uomo partita alla tua età “Sono felicissimo, è...
Il successo per 2-0 contro il Genoa regala a Gian Piero Gasperini un traguardo storico: 300 vittorie in Serie A. Il tecnico della Roma entra così nel ristretto gruppo degli allenatori capaci di raggiu...
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