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Ritiro estivo: Newport County-Roma, le info per acquistare i biglietti (COMUNICATO)

Biglietti
di FabioD
lunedì, 06 luglio 2026 alle 12:58
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Il 4 agosto alle 19, la Roma scenderà in campo contro il Newport County. Il test estivo, organizzato durante la tourneé in Galles, si giocherà allo stadio Rodney Parade di Newport. Il club giallorosso, tramite un comunicato, ha diramato tutte le informazioni utili per i tifosi. 
Il 4 agosto alle 19:00 è in programma Newport County-Roma, test amichevole dell'estate giallorossa.
Ecco come acquistare i biglietti per assistere al match: si gioca allo stadio Rodney Parade di Newport in Galles. 
Date e modalità di acquisto 
I biglietti per il settore riservato ai tifosi in trasferta sono in vendita da lunedì 6 luglio, esclusivamente online sul sito ufficiale del Newport County (il costo di un tagliando intero è di circa 17,50 euro, sono previste riduzioni per gli under 18, gli under 14 e gratuità per gli under 6).
  Trovi QUI tutte le informazioni su come procedere con l’acquisto e le indicazioni per accedere al settore ospiti.  
Tifosi con disabilità
I tifosi con disabilità in carrozzina possono fare richiesta dei biglietti, per se stessi ed un accompagnatore, inviando una mail a [email protected].
Informazione sui biglietti e per l'accesso allo stadio
Il biglietto sarà emesso in formato pdf-print@home scaricabile al termine del processo di acquisto, potrai inoltre salvare sul tuo dispositivo mobile
L’apertura cancelli dell’ingresso al Gate 6 è prevista per le ore 17:00.
(asroma.com) 
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