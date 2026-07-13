Cannes-Roma, le info sui biglietti per l'amichevole: al via la vendita per il settore ospiti

FOTO e VIDEO - Instagram, gli arrivi dei giocatori per l'inizio della nuova stagione. Il club: "I ragazzi sono tornati"

lug 13, 17:39

La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata. Nel primo giorno di raduno a Trigoria, il club giallorosso ha condiviso sui propri canali social video e foto che ritraggono l'arrivo dei calcia...