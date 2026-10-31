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VIDEO - Muriel racconta Gasperini: "Il suo modo di essere duro mi faceva sentire importante". E svela la richiesta al suo arrivo all'Atalanta

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di Fabio D'Ascanio
Muriel Gasperini
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L'ex calciatore dell'Atalanta, Luis Muriel, ha raccontato in un'intervista rilasciata a ElGoldito_tv, il suo rapporto con l'attuale allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. Il colombiano, oggi in forza al Junior Fc, ha parlato del primo incontro con Gasperini ai tempi dell'Atalanta. Ecco le sue parole: "Era il mio primo ritiro con l'Atalanta, arrivo a Clusone e la prima cosa che mi dice Gasperini, davanti a tutti, è: 'Tutti questi anni tutti dicono bello Muriel, bravo, però non hai fatto un ca**o. Qua vieni e devi fare 30 gol a stagione. Non serve fare una partita sì e una no'. Io lo guardavo e annuivo. Da lì ho capito che era esigente, che chiedeva tanto. E mi ha fatto diventare quello che tutti si aspettavano da quando ero arrivato al Lecce. Nel suo modo di essere duro riusciva a farmi sentire anche importante".
GasperiniMURIEL

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