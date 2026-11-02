VIDEO - Gasperini: "Gli infortunati? Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti, difficile in questa settimana”Altre
#Gasperini: "Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana” 📽️ https://t.co/7OXpDapkye— laroma24.it (@LAROMA24) November 2, 2026
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Serie A, crollo dell'Atalanta: a Bergamo vince 3-0 il Parma
Clamoroso tonfo interno per l'Atalanta che cede 3-0 al Parma nell'ultimo posticipo della decima giornata di Serie A giocato alla New Balance Arena. I ducali conquistano così la prima vittoria della ge...
Manchester United-Roma: i giallorossi giocheranno con la terza maglia nera
Cresce l'attesa per la sfida dell'Old Trafford tra Manchester United e Roma, quarto impegno nella League Phase di Champions League con fischio d'inizio fissato per domani alle 21:00. Per la gara europ...
Ufficiale, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: contratto fino al 2027 (COMUNICATO)
Cambio in panchina in casa Udinese all'indomani della pesante sconfitta interna contro la Roma. Il club friulano ha sollevato dall'incarico Kosta Runjaic, pagando il 2-5 maturato sabato scorso. La gui...