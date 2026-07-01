VIDEO - Bruno Conti in lacrime dopo l'addio alla Roma: "Tutto ha un inizio e una fine. Ora voglio godermi la mia famiglia"

Bruno Conti lascia la Roma dopo 54 anni vissuti intensamente con i colori giallorossi addosso. Calciatore, allenatore, dirigente: una leggenda unica del club.

Oggi, 1 luglio, è ufficialmente terminata la sua avventura all'interno della Roma. Conti ha parlato del suo addio a Trigoria, un discorso toccante, in cui Bruno non è riuscito a nascondere tutta la sua commozione: "Penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. Oggi, andando via da Trigoria, e togliere tutto quello che era di mio dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione con tutti i dipendenti che erano presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia".