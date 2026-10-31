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Ventiquattro punti dopo 10 giornate: è il miglior avvio della Roma dalla stagione 2013-2014

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di R.P.
Udinese-Roma
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Cinque sberle all'Udinese. La Roma si prende altri tre punti e vola a quota 24. Era dalla stagione 2013-2014, con Rudi Garcia in panchina, che la squadra giallorossa non riusciva in un avvio di stagione del genere.
La passata stagione, dopo 10 giornate, Gasp di punti ne aveva fatti 21. Il peggior avvio, dalla stagione 2018-2019, è quello con De Rossi e Juric in panchina: in quel caso la Roma di punti ne aveva fatti solamente 13.

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