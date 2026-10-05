Udinese, operazione alla caviglia destra per Gueye: 3 mesi di stop e niente Roma (COMUNICATO)

"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi". Questo il comunicato dell'Udinese che annuncia l'infortunio, con operazione annessa, per il giocatore. Salterà la sfida con la Roma in programma il prossimo 31 ottobre a Udine.

Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi. https://t.co/gRFX3jFWer — Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 5, 2026