Udinese, operazione alla caviglia destra per Gueye: 3 mesi di stop e niente Roma (COMUNICATO)

Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi. https://t.co/gRFX3jFWer— Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 5, 2026
Manu Koné giocherà dal primo minuto la partita che la Francia affronterà contro il Belgio questa sera. Questa la scelta di Zidane, commissario tecnico dei transalpini. Ci sono diversi cambiamenti, pur...
Tra un'ora a Bologna l'Italia di Roberto Mancini giocherà contro la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Il commissario tecnico azzurro cambia 9 uomini rispetto all'undici sceso in campo...
Domani alle 13 la Giunta del Coni si riunirà per votare la proposta di commissariamento della Figc, su cui dovrà esprimersi un'ora più tardi il Consiglio nazionale. La questione è nota ormai da mesi e...
C'è anche Rodrigo Mora della Roma tra i 25 finalisti dell'edizione del 2026 del Golden Boy. L'attaccante giallorosso si è guadagnato la possibilità di una wild-card che gli ha permesso di entrare nel...
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