Sabatini: "La Roma combatterà fino all'ultimo per lo Scudetto. Gioca un calcio entusiasmante"

L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini , in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazione guidata da Gian Piero Gasperini lotterà per lo Scudetto fino all'ultima partita di campionato. Ecco le sue parole.

La Roma è ancora lì davanti a lottare, appena dietro a Lazio e Inter: lo farà fino alla fine?

"E lo è meritatamente, sta giocando un calcio entusiasmante, è una squadra molto determinata, solida, monolite. Difficile giocarci contro e difficile soprattutto batterla. Merita quello che ha e credo che il cammino sarà coerente con quello che sta facendo adesso e combatterà certamente fino all'ultima partita per lo Scudetto"

Quanto dipenderà dalle condizioni di Dybala?

"Molto dipenderà dagli infortunati in generale, perché non c'è solo Dybala: l'assenza più grave per la Roma in questo momento è quella di Manu Kone. Un centrocampista che determina da solo la compostezza e la compiutezza di un reparto. Gli assenti stanno condizionando tantissime squadre: ci sono infortuni a valanga di tipo muscolare, una cosa preoccupante, ma per tutte le squadre. Un fenomeno che condizionerà gli esiti finale del campionato"

L'Inter è troppo più forte o può pagare cara la debolezza difensiva?

"L'Inter non ha debolezza difensiva reale. Ha fragilità dovuta a delle scelte. Mi spiego: l'Inter vuole giocare sempre a calcio, un calcio offensivo. Ci sta che qualche volta prenda infilate. Una scelta che privilegia lo spettacolo, si sa che qualche ribaltamento lo prendi. Ma fra il dare e l'avere credo che il saldo sarà sempre in positivo per l'Inter"

(tuttomercatoweb.com)