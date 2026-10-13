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Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

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di R.P.
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C'è molta attesa in città per il ritorno di Mourinho. Tra poco il tecnico del Real Madrid parlerà in conferenza stampa e poi tornerà in albergo, visto che la rifinitura è stata fatta stamattina.
E davanti all'hotel che ospiterà questa notte la squadra spagnola, ci sono un centinaio di tifosi che vorrebbero, senza dubbio, strappare una foto o un autografo allo Special One. E anche ai giocatori madrileni.
RomaASROMAMourinhoROMA-REAL MADRID

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