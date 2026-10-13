Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

📹 Un centinaio di tifosi ad attendere l'arrivo del pullman del Real davanti all'hotel dove soggiorneranno le merengues #romarealmadrid #asroma https://t.co/Hn564c9ZSl— laroma24.it (@LAROMA24) October 13, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Mourinho dopo le parole a Sky, parla in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Qual è la c...
Ha parlato a Sky, Mourinho, prima della conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. "Sarebbe più bello venire qui da nemico, durante i 90' minuti i tifosi della Roma sono con la loro squadra e io s...
La Ref Cam di Como-Roma è stata pubblicata. E viene messa in evidenza la scelta di Fabbri sul contatto tra Diao e Wesley alla fine del primo tempo che ha regalato molte polemiche. Il direttore di gar...
Loading