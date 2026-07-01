Roma, presentata la nuova collezione d'allenamento 2026-2027 (FOTO)

La Roma presenta ufficialmente la propria training collection per la stagione 2026-2027. Sul sito del club, infatti, è disponibile tutta la collezione in cui è presente ovviamente il vecchio stemma con la sigla ASR, che farà ritorno dalla prossima e imminente stagione.

Il colore dominante della maglia è il grigio, con delle strisce giallo e rosse presenti anche sui pantaloncini e sulle tute.