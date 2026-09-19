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Roma-Inter, striscione per Mancini: "In un calcio dove contano solo i quattrini c'è chi ha dato ascolto al cuore. Onore a Gianluca Mancini"

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di R.P.
sabato, 19 settembre 2026 alle 19:25
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Nel momento del cambio uno striscione è apparso per il difensore della Roma: "In un calcio dove contano solo i quattrini, c'è chi ha dato ascolto al cuore. Onore a Gianluca Mancini". 

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