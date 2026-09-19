Roma-Inter, la doppietta di Koné è da record: il francese è il quinto calciatore della storia giallorossa a siglare almeno due reti nel primo tempo

La Roma si è portata avanti per 2-0 nel primo tempo contro l'Inter. Manu Koné si è reso assoluto protagonista realizzando una doppietta su assist di Molina e Mancini. Il francese è solamente il quinto calciatore nella storia giallorossa a riuscire a siglare almeno due reti nella prima frazione di gioco. Gli altri a riuscirci sono stati: Totti nel 2013, Balbo nel 1995, Graziani nel 1986 e infine Pruzzo nel 1980.

5 - Manu #Konè è il 5° giocatore della storia della Roma capace di segnare almeno due gol in un 1° tempo di Serie A contro l'Inter, dopo Totti (2013), Balbo (1995), Graziani (1986) e Pruzzo (1980). Roboante. #RomaInter pic.twitter.com/mz0EUaxNIr — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 19, 2026