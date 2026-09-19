Roma-Inter, la doppietta di Koné è da record: il francese è il quinto calciatore della storia giallorossa a siglare almeno due reti nel primo tempo

5 - Manu #Konè è il 5° giocatore della storia della Roma capace di segnare almeno due gol in un 1° tempo di Serie A contro l'Inter, dopo Totti (2013), Balbo (1995), Graziani (1986) e Pruzzo (1980). Roboante. #RomaInter pic.twitter.com/mz0EUaxNIr— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 19, 2026
L'allenatore nerazzurro Chivu ha parlato al termine della gara contro la Roma finita con il risultato di 2-2. Partita iniziata male ma poi recuperata grazie alla doppietta di Lautaro. Di seguito le su...
Il portiere dell'Inter Martinez ha parlato ai termini della partita pareggiata per 2-2 contro la Roma. L'estremo difensore si è reso protagonista di una grande parata su Malen nel secondo tempo. Di se...
Al termine del match pareggiato per 2-2 contro l'Inter, Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell'argentino classe 2003: Dopo il primo tempo che avete fatto pensavate di porta...
L'attaccante interista Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara pareggiata contro la Roma. Di seguito le sue parole. Dovevate onorare Sandro Mazzola, dir...
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