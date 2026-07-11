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Ritiro estivo: Pellegrini lunedì non ci sarà, si attende il rinnovo

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di Paolo Rosi
sabato, 11 luglio 2026 alle 17:20
lorenzo pellegrini roma braga
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Lorenzo Pellegrini sarà assente nel primo giorno di ritiro a Trigoria, fissato per il prossimo lunedì.
Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, il centrocampista giallorosso non prenderà subito parte al raduno che darà il via alla stagione sportiva 2026/27. La mancata presenza del centrocampista è dovuta alla situazione legata al rinnovo contrattuale, non ancora formalmente concluso, e all'infortunio patito nel finale dello scorso campionato, non ancora smaltito del tutto.
Nonostante l'assenza programmata per il primo giorno di lavoro a disposizione di Gian Piero Gasperini, le trattative per il prolungamento non sembrano destare preoccupazioni: le indiscrezioni di oggi confermano infatti che i contatti per i contratti di Pellegrini e Zeki Celik si trovano ormai ai dettagli finali.
(Manà Manà Sport)
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