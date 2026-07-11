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Primavera, Belmonte verso il trasferimento all'Ancona

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 11 luglio 2026 alle 17:38
belmonte
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La Roma prosegue le manovre di mercato legate alle cessioni dei giovani del proprio vivaio.
Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio, il calciatore classe 2007 Samuele Belmonte è vicino al trasferimento all'Ancona. Il giovane attaccante, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile giallorosso, si appresta a salutare Trigoria per iniziare una nuova avventura in Serie C con la maglia del club marchigiano. 

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