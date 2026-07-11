FOTO - Instagram, giro in bici per Mancini insieme all'ex ciclista Cipollini: "Grande Mario"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Dopo un'annata trionfale, Luca Rossettini non sarà più il tecnico della Roma Femminile, alla cui guida ci sarà Piovani. L'ex tecnico delle giallorosse ha salutato così su Instagram: "Ho lasciato passa...
Siamo ai dettagli per i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Come riporta Matteo Moretto, i due hanno raggiunto un accordo verbale con la Roma. Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici,...
Sfumato Greenwood, tra i nomi seguiti dalla Roma per l'attacco c'è anche il talento dell'Ajax Mika Godts. Sul classe 2005, però, la concorrenza non manca. Oltre a Bayern Monaco, Chelsea e Milan, come...
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