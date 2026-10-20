Real Madrid, Mourinho torna sulla vittoria contro la Roma: "Con Bernardo e Guler titolari avremmo preso 5 gol"

VIDEO - Svilar no stop: il portiere continua a lavorare in palestra dopo l'infortunio al dito del piede

ott 20, 17:25

Mile Svilar lavora e lo fa senza sosta per tornare il prima possibile e nelle migliori condizioni agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il numero 99 giallorosso si trova in Belgio, dove sta lavorando c...