Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

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La Roma si prepara a tornare in campo allo Stadio Olimpico dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Oggi, alle 20:45, i giallorossi affronteranno il Genoa nella settima giornata di Ser...
Daniele De Rossi si prepara a tornare all'Olimpico questa sera per affrontare la Roma. Il tecnico del Genoa, a poche ore dal match, ha diramato la lista dei convovati: le buona notizie arrivano da Amo...
Eurobet.live, main sponsor della Roma, ha lanciato MAGICA+, la piattaforma dedicata ai tifosi giallorossi. MAGICA+ è un programma di fan engagement, disponibile sul sito asroma.com, pensato per accom...
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