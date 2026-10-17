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Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

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di Paolo Rosi
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José Mourinho è tornato sulla sfida di Champions League contro la Roma durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro il Siviglia. L'allenatore del Real Madrid ha commentato la prestazione di Vinicius, in merito alle difficoltà incontrate dal brasiliano.
"Vinicius ha avuto una partita molto difficile. Il principale colpevole della sua partita è Gasperini, che ci ha attaccati solo da una parte. Tre uomini contro Cucurella e lui", ha dichiarato Mourinho. Il tecnico ha poi spiegato cosa lo ha infastidito del secondo gol della Roma: "Quello che mi ha infastidito è la natura del secondo gol, in un momento in cui il gioco è calmo ed equilibrato. Sapevamo come si sarebbero messi addosso all'uomo e Vini deve assicurarsi il pallone o un fallo".
Sul possibile impiego dell'attaccante nella prossima partita europea, Mourinho ha aggiunto: "Senza promettere nulla, penso che mercoledì partirà titolare in Champions League". Infine, tornando alla squalifica che ha tenuto Vinicius fuori dal campionato, ha concluso: "Sono contento perché pensavo che lo avrebbero sanzionato di più. Non ne parliamo più".

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