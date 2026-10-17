Roma-Real Madrid, omaggio della Sud a Mourinho: consegnata al tecnico una lupa capitolina in bronzo

Curva Sud inoltre, prima della partita , ha voluto omaggiare il tecnico consegnandogli una lupa capitolina in bronzo del 1925 di J. Cuevas. Dono accompagnato da una lettera: Una serata davvero speciale quella di mercoledì dell'Olimpico per Josè Mourinho . Lainoltre, prima della partita , ha voluto omaggiare il tecnico consegnandogli una lupa capitolina in bronzo del 1925 diDono accompagnato da una lettera:

“Mister, non ci hanno dato il tempo di ringraziarLa e di salutarLa e quindi lo facciamo oggi.Grazie per averci ridato dignità, orgoglio e la capacità di sognare.Questo vale di più di qualsiasi vittoria.Qualcuno di noi che oggi non c’è più disse “non abbiamo vinto molto, ma è bastato vincere una volta per dire che avevamo vinto più di tutti”.Siamo quindi venuti da Lei a nome dell’intera Curva Sud per dirLe grazie.Questa lupa capitolina significa che Roma La riconosce come suo figlio. Grazie per sempre Mister.La Curva Sud”