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Roma-Real Madrid, omaggio della Sud a Mourinho: consegnata al tecnico una lupa capitolina in bronzo

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di FedericoL
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Una serata davvero speciale quella di mercoledì dell'Olimpico per Josè Mourinho. La Curva Sud inoltre, prima della partita , ha voluto omaggiare il tecnico consegnandogli una lupa capitolina in bronzo del 1925 di J. Cuevas. Dono accompagnato da una lettera:
“Mister, non ci hanno dato il tempo di ringraziarLa e di salutarLa e quindi lo facciamo oggi.Grazie per averci ridato dignità, orgoglio e la capacità di sognare.Questo vale di più di qualsiasi vittoria.Qualcuno di noi che oggi non c’è più disse “non abbiamo vinto molto, ma è bastato vincere una volta per dire che avevamo vinto più di tutti”.Siamo quindi venuti da Lei a nome dell’intera Curva Sud per dirLe grazie.Questa lupa capitolina significa che Roma La riconosce come suo figlio. Grazie per sempre Mister.La Curva Sud”
Curva SudMourinho

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