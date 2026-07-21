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Raddrizzani (Ex Pres. Leeds): "Summerville ha qualità fuori dal comune. È perfetto per Gasperini"

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di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 10:36
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RETESPORT - Andrea Radrizzani, ex presidente del Leeds, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica per parlare del grande obiettivo di mercato della Roma: Crysencio Summerville. L'ala del West Ham, sempre più vicina ad indossare la maglia giallorossa, ha giocato nel Leeds dopo aver lasciato il campionato olandese. Raddrizzani ha parlato anche dell'impatto di Summerville con la Premier League: "Summerville lo conosco benissimo, ho sempre avuto un legame importante con lui, amichevole. E’ un ragazzo fantastico, con la testa sulle spalle, molto focalizzato arrivato da noi giovanissimo dal Feryenoord, arrivò per circa 1.5 milioni. All’inizio ha fatto un po’ fatica come spesso accade ai giovani nell’adattamento al calcio inglese. Ricordo che nel primo anno chiese di esser ceduto perché non trovava molto spazio, lo convinsi a restare nella seconda squadra e gli promisi una soluzione diversa se non avesse trovato spazio. A novembre giocò col Liverpool titolare e fece gol, con Bielsa ha avuto modo di crescere velocemente“. 
L'ex presidente si è espresso anche sulle caratteristiche tecniche: "Summerville ha qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, ha fatto bene in Nazionale, secondo me in un campionato un po’ meno fisico come la Serie A potrà esplodere ancora di più. Ha potenziato la sua fisicità giocando in Inghilterra. Ha avuto un problema fisico nel primo anno al West Ham, ma poi rientrato è stato uno dei pochi a salvarsi in una stagione difficilissima, ha tentato di salvare la squadra insieme ad altri 2-3 calciatori. Nelle transizioni di Gasperini può avere un impatto importante, credo sia perfetto per il calcio che predica l’allenatore giallorosso che stimo tantissimo perché ha saputo abbinare ad una metodologia di lavoro forte, risultati molto importanti con Atalanta e Roma". 
Il club capitolino in queste ore sta spingendo molto per portare Summerville in Italia, ma la richiesta del West Ham è molto alta. Per i club di Serie A è quasi impossibile competere a livello economico con la Premier League: "La Premier League vive una fase a sè. E’ un campionato che ormai viaggia su altre dimensioni economiche. Nessuno può competere in Europa. E’ un campionato che vive molto del mercato domestico, i valori sono molto più inflazionati internamente rispetto a quello che accade in Europa. Si compra meno ma si comprano giocatori formati anche dalla Championship alla Premier League. Summerville secondo me li vale 50 milioni, ma poi in generale se compri in Premier i valori sono questi, se avesse fatto una stagione più importante sarebbe valutato 70-80 milioni”. 

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