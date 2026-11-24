A Parma Donyell Malen ha segnato quattro volte. Al Parco dei Principi, il primo compito dell’olandese potrebbe essere un altro: decidere con la sua corsa dove il Paris Saint-Germain può giocare il primo pallone. È da lì che passa una parte importante della sfida di Champions per la Roma, reduce dal 5-1 del Tardini e attesa da un avversario che sa trasformare un’uscita dal pressing in un attacco a campo aperto.

Luis Enrique deve fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ma nonostante questo i Campioni d’Europa sono comunque favoriti secondo le quote dei portali autorizzati, come Vincitu . Per Gasperini le due assenze cambiano soprattutto il modo di difendere le fasce e i momenti in cui vale la pena alzare la pressione.

Cosa cambia nel PSG senza Kvaratskhelia e Doué

Kvaratskhelia si è infortunato contro il Barcellona in Champions, Doué durante la vittoria per 3-2 sul Nizza. Il georgiano, quando riceve largo a sinistra e punta il terzino, obbliga spesso un secondo difensore a uscire in aiuto. Quel raddoppio apre lo spazio per il taglio di un compagno o per la sovrapposizione di Nuno Mendes. Doué può partire dalla stessa fascia e cambiare l’angolo dell’azione con una conduzione verso il centro, dove la difesa deve decidere in corsa chi prenderlo in consegna. Sono due modi diversi di rompere una linea partendo da una ricezione sulla corsia.

Contro il Nizza, Luis Enrique ha inserito Ferran Torres al posto di Doué e ha mandato in campo Ousmane Dembélé nella ripresa. Il francese ha firmato il gol decisivo. Con Ferran, la Roma deve mettere in conto più corse alle spalle dei difensori. Se Dembélé agisce al centro e si abbassa per ricevere, il pericolo arriva anche dai compagni che possono attaccare lo spazio lasciato libero. Gasperini può quindi dosare i raddoppi sulla fascia e tenere un centrocampista più vicino alla difesa, pronto a raccogliere chi viene incontro o a schermare il passaggio successivo.

Il pressing di Malen per togliere al PSG la via centrale

Nel 3-4-2-1 visto a Parma, Malen può orientare l’uscita dei centrali con una corsa ad arco, chiudendo la linea di passaggio verso il mediano mentre si avvicina al portatore. Il trequartista sul lato della palla può allora accorciare sul terzino, mentre quello sul lato opposto resta più stretto per ostacolare il ritorno del pallone in mezzo. Un retropassaggio o un controllo difettoso vicino alla linea laterale darebbe alla Roma il tempo di portare in avanti anche il quinto. Se il primo ricevitore del PSG ha già il corpo orientato verso il campo, conviene ricompattarsi e aspettare un’altra occasione.

La zona da proteggere è quella davanti ai tre centrali. Se Cristante e Koné escono insieme sui centrocampisti parigini, basta una sponda per liberare un uomo alle loro spalle. Lo stesso vale per i braccetti quando Dembélé si allontana dall’area. Chi lo segue deve sapere che un compagno ha già preso in carico la profondità. In assenza di quella copertura, la Roma può concedergli una ricezione spalle alla porta e chiudergli la giocata di ritorno. È un compromesso che conserva la possibilità di aggredire senza aprire un corridoio verso Svilar.

Wesley e Soulé per attaccare lo spazio alle spalle dei terzini

A Nizza il PSG ha schierato Hakimi a destra e Nuno Mendes a sinistra. Quando uno dei due è alto, la Roma può cercare subito il corridoio alle sue spalle. La giocata più diretta è il passaggio diagonale verso Malen, che può partire tra centrale e terzino e arrivare sul pallone già in corsa. Se il difensore centrale scivola fuori per accompagnarlo, si apre una seconda possibilità per il trequartista che arriva da dietro. Il primo passaggio dopo il recupero deve partire prima che il PSG abbia il tempo di riportare un centrocampista in copertura.

Soulé può essere il tramite di questa uscita quando riceve sul centrodestra e riesce a girarsi sul sinistro. Da lì può servire il taglio di Malen oppure cambiare lato per Wesley, se il brasiliano viene schierato a sinistra. Anche il quinto lontano dalla palla ha un compito preciso: tenere l’ampiezza mentre il PSG si stringe sul recupero e partire quando il compagno alza la testa. A Parma Wesley è entrato nella ripresa e ha servito due assist a Malen. A Parigi, in questa quinta gara di League Phase della Champions League , la stessa intesa può tornare utile con una consegna diversa, cercando un pallone arretrato se i centrali francesi corrono verso la propria porta e lasciano scoperta la zona del dischetto.

Come difendere bassi e tenere aperta l’uscita

Ci saranno fasi in cui il PSG costringerà entrambi i quinti romanisti a rientrare sulla linea dei difensori. In quei momenti Gasperini può chiedere a uno dei trequartisti di restare a distanza di passaggio da Malen. Se l’olandese riceve da solo contro due centrali, il possesso rischia di durare il tempo di un duello. Con un compagno vicino, può appoggiare di prima e ripartire in profondità. Rodrigo Mora, a segno al Tardini, è un’opzione per accompagnare quell’azione e andare a occupare lo spazio che si apre quando Malen trascina fuori un difensore.

Anche sulla fascia opposta al pallone serve una scelta di tempi. Se il quinto stringe troppo presto, il PSG può trovarlo lontano dall’uomo sul cambio di gioco. Se resta troppo largo, allunga la distanza dal braccetto e concede un varco per un inserimento interno. La soluzione passa dalla pressione sul portatore: quando il parigino può alzare la testa, il quinto deve essere pronto a uscire. Quando il passaggio è forzato, può stringere e difendere meglio l’area. È da queste letture che la Roma può ricavare le sue occasioni migliori, recuperando il pallone con uomini già in posizione per servire Malen prima che la difesa francese si ricomponga.