Serie A da record: per la prima volta quattro squadre imbattute dopo otto giornate. C’è la Roma

Serie A, quattro squadre — Inter, Lazio, Roma e Milan — sono rimaste tutte imbattute dopo le prime otto giornate di un singolo campionato. Per la prima volta nella storia della, quattro squadre —— sono rimaste tuttedi un singolo campionato.

Un dato statistico, riportato da Opta, senza precedenti che testimonia il ritmo record e la grande continuità esibita dalle capoliste in questo avvio di stagione.

All'interno di questo quartetto da record brilla il cammino della Roma, che si conferma protagonista assoluta nei quartieri altissimi della classifica grazie a un bilancio complessivo di 5 vittorie e 3 pareggi. I giallorossi hanno conquistato i tre punti imponendosi con autorità in cinque incontri, mentre gli unici rallentamenti sono arrivati in tre scontri diretti ad alta intensità contro avversarie di primissima fascia, ovvero Como, Inter e Napoli.

La combinazione tra un reparto offensivo altamente incisivo e una solida tenuta difensiva permette alla squadra di proseguire la sua marcia a pieno titolo nella lotta per le posizioni di vertice.