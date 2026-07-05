Paredes: "Dybala? Sarebbe un piacere averlo con me al Boca, altrimenti gli auguro sempre il meglio" (VIDEO)

Leandro Paredes, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con l'Argentina, ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala e l'ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors, club in cui milita il centrocampista.

Intervistato da DAZN, l'ex mediano giallorosso ha espresso il desiderio di riabbracciare l'attaccante della Roma a Buenos Aires: "Per me sarebbe un piacere avere lui con me al Boca, poi sicuramente dovrà prendere lui la sua decisione. Sicuramente avrà tante cose sulla testa e sarà un piacere se viene con me, se no gli auguro sempre il meglio perché è una persona grandissima".