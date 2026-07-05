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Paredes: "Dybala? Sarebbe un piacere averlo con me al Boca, altrimenti gli auguro sempre il meglio" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
domenica, 05 luglio 2026 alle 11:38
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Leandro Paredes, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con l'Argentina, ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala e l'ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors, club in cui milita il centrocampista.
Intervistato da DAZN, l'ex mediano giallorosso ha espresso il desiderio di riabbracciare l'attaccante della Roma a Buenos Aires: "Per me sarebbe un piacere avere lui con me al Boca, poi sicuramente dovrà prendere lui la sua decisione. Sicuramente avrà tante cose sulla testa e sarà un piacere se viene con me, se no gli auguro sempre il meglio perché è una persona grandissima".

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