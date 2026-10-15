Osvaldo di nuovo operato: soffre di un'infezione polmonare

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LR24 (A. CIARDI) - Oggi si rischia il copia-incolla. C'è chi lo fa di professione, e chi in determinate occasioni pensa di dire e di scrivere la cosa più originale al mondo mentre in realtà si aggiung...
Dopo la pausa per la nazionale, domenica prossima torna in campo anche la Serie A femminile. La Roma di Piovani, prima in classifica, sarà impegnata nel pomeriggio (15:00) al Tre Fontane contro il Mil...
Il Napoli perde Neres, stando alle indiscrezioni delle ultime ore. Anche se, c'è da dire, che nel report degli azzurri dell'allenamento odierno non c'è traccia della questione. Secondo quanto riporta...
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