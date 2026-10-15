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Osvaldo di nuovo operato: soffre di un'infezione polmonare

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di R.P.
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Ha subito un'altra operazione Daniele Osvaldo. Il giocatore ex Roma, infatti, secondo le informazioni argentine, sarebbe stato sottoposto ad un altro intervento chirurgico perché soffrirebbe di un'infezione polmonare.
Il suo decorso, comunque, starebbe procedendo in maniera favorevole.

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