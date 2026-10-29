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Manna: "Quando ho firmato con il Napoli per la panchina pensavo a Gasperini e Conte" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
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Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo.
Parlando delle scelte tecniche vissute al momento del suo arrivo in azzurro, avvenuto a maggio 2024, il dirigente ha svelato i nomi che aveva inizialmente cerchiato in rosso per la panchina: "Quando ho firmato con il Napoli nella mia testa c'erano Gasperini e Conte. Perché Antonio e Gasperini erano due figure forti". Sul rapporto con l'attuale tecnico partenopeo, Manna ha speso parole d'elogio: "Io con Antonio mi sono trovato benissimo, lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha fatto vincere uno scudetto, spero non sia l'ultimo, però oggi è uno scudetto storico e mi ha insegnato tanto, mi ha alzato il livello perché lavorare con un allenatore così esigente, determinato, meticoloso, che non si accontenta mai, ti fa rendere sicuramente di più".
Nel corso dell'intervista c'è stato spazio anche per i rimpianti, in particolare per la separazione da Romelu Lukaku: "Siamo rimasti un po' delusi dal suo comportamento, speravamo di poter stare insieme per tre anni ma poi alla fine le cose sono andate diversamente".
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