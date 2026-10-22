Kluivert: “Sono ancora tifoso della Roma. Scudetto? Vince lei”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, Justin Kluivert ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tornando anche sulla sua esperienza alla Roma e sul legame rimasto con i colori giallorossi.

Che ricordi ha della sua esperienza alla Roma? È ancora un po’ tifoso dei giallorossi?

"Assolutamente sì. Uno dei miei migliori amici, Donyell Malen, gioca lì e quindi seguo la Roma che sta facendo benissimo in questa stagione. Per me sempre... Forza Roma”.

Chi vincerà lo scudetto?

"La Roma".

(Gasport)