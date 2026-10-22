Kluivert: “Sono ancora tifoso della Roma. Scudetto? Vince lei”

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Anche quest'anno, come da bando dei diritti tv, cinque partite verranno trasmesse in modalità gratuita. Tra queste ci sarà anche il big match Napoli-Roma, in programma sabato 24 alle ore 18:00. La sfi...
Il nome di Manu Koné continua ad attirare l’attenzione delle big europee. Dopo l’interesse mostrato dal Chelsea nella scorsa estate, sul centrocampista francese della Roma ci sarebbe ora anche il Baye...
Va alla Roma il derby Under 18. Finisce 2-1 per i giallorossi allenati da Terlizzi (ex tecnico a Formello) la sfida disputata ieri pomeriggio al Salaria Sport Village: decisivi i gol di Florio (mancin...
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