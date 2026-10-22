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Kluivert: “Sono ancora tifoso della Roma. Scudetto? Vince lei”

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di Matteo Esposito
KLUIVERT
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Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, Justin Kluivert ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tornando anche sulla sua esperienza alla Roma e sul legame rimasto con i colori giallorossi.
Che ricordi ha della sua esperienza alla Roma? È ancora un po’ tifoso dei giallorossi?
"Assolutamente sì. Uno dei miei migliori amici, Donyell Malen, gioca lì e quindi seguo la Roma che sta facendo benissimo in questa stagione. Per me sempre... Forza Roma”.
Chi vincerà lo scudetto?
"La Roma".
(Gasport)
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