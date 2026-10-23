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Juve sempre in emergenza: doppio stop per Celik e Nico Gonzalez

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di Francesca Altobelli
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Anche per la Juventus non c'è pace sul fronte infermeria. Arrivano brutte notizie per Zeki Celik e Nico Gonzalez. I controlli medici a cui si sono sottoposti i due calciatori bianconeri hanno confermato nuovi stop forzati per la squadra.
Questo il comunicato ufficiale diramato dal club:
“Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez”.
Per entrambi i giocatori si preannuncia un periodo di stop che costringerà lo staff tecnico a rimaneggiare ulteriormente le scelte di formazione per i prossimi impegni ufficiali.
I problemi muscolari di Celik e Nico Gonzalez rappresentano infatti soltanto l'ultimo capitolo di una vera e propria emergenza infortuni per la Juventus. A centrocampo la situazione resta critica a causa del lungo stop del capitano Manuel Locatelli, operato per la sutura del menisco esterno del ginocchio destro e atteso al rientro solo all'inizio del 2027. Stessi tempi di recupero anche per Khéphren Thuram, sottoposto a condroplastica per una condropatia rotulea al ginocchio destro, il cui ritorno in campo è previsto nei primi mesi del nuovo anno.
Nel reparto avanzato pesa enormemente l'assenza di Kenan Yildiz, finito sotto i ferri per la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro, con un rientro programmato verso la fine di novembre. Ai box si aggiungono anche Francisco Conceição, fermato da una lussazione alla spalla sinistra. Infine, resta da valutare l'attaccante Jeff Ekhator, bloccato da un problema muscolare al semitendinoso della coscia destra.
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