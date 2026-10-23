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Juventus-Roma Femminile, le convocate di Piovani: c'è Klobucarevic, out Lukasova

Roma Femminile
di Francesca Altobelli
roma femminile
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La Roma Femminile si prepara ad affrontare la Juventus nel big match della quarta giornata di Serie A Women, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:30.
Tra le fila giallorosse si registra l'assenza di Lukasova, ancora alle prese con un programma di lavoro personalizzato. Al suo posto tra le convocate figura la giovanissima Lana Klobucarevic, portiere aggregato dalla formazione Primavera.
Di seguito l'elenco completo delle convocate: 
Portieri
  • Baldi
  • Klobucarevic (aggregata dalla Primavera)
  • Soggiu
Difensori
  • Antoine
  • Bergamaschi
  • Heatley
  • Oladipo
  • Oliviero
  • Ottey
  • Piekarska
  • Thogersen
  • Vergani
Centrocampiste
  • Doms
  • Giugliano
  • Greggi
  • Pandini
  • Rieke
  • Van Dooren
Attaccanti
  • Babajide
  • Corelli
  • Jahnukainen
  • Pellegrino Cimò
  • Piemonte
  • Pilgrim
(asroma.com)
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