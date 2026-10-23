Femminile, domani c'è Juventus-Roma, Piovani: "Serve umiltà, stiamo lavorando bene" (VIDEO)

La Roma femminile prima in classifica in Serie A e a punteggio pieno, domani gioca in trasferta contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico giallorosso Piovani.

Come sta la squadra?

Direi molto bene. Sono cresciute a livello di autostima. C'è stato lo switch. Dobbiamo essere brave e lavorare con umiltà. Quello che abbiamo fatto di buono deve essere un punto di partenza.

Juve delusa da due sconfitte...

A detta di qualcuno si parla di crisi Juve. Ma mi fido poco. Ha grandi giocatrici in rosa. C'è sempre da aspettarsi una prestazione tosta. Abbiamo lavorato tanto su noi stesse.

Cosa chiederà alla sua squadra?

Come detto prima inizialmente grande umiltà, come stanno facendo in questo momento. Quello che fai lo porti in partita e gli faccio i complimenti, siamo in crescita. Ci saranno alti e bassi, ci auguriamo di crescere sempre di più a livello di squadra.