Femminile, domani c'è Juventus-Roma, Piovani: "Serve umiltà, stiamo lavorando bene" (VIDEO)

🎙️ L'intervista di Gianpiero Piovani alla vigilia di #JuveRoma #ASRomaFemminile https://t.co/NCXxRlUapN— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 23, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il ...
Anche per la Juventus non c'è pace sul fronte infermeria. Arrivano brutte notizie per Zeki Celik e Nico Gonzalez. I controlli medici a cui si sono sottoposti i due calciatori bianconeri hanno conferma...
LAROMA24.IT - Pochi ma buoni. Se più volte, in questo inizio di stagione, Gasperini ha sottolineato qualche carenza numerica all’interno della rosa, in ancora più occasioni ne ha degustato in pubblico...
Loading