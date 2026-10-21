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Roma femminile, ufficiale: Manuela Giugliano rinnova fino al 2030 (COMUNICATO)

Roma Femminile
di R.P.
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Un annuncio importante in casa Roma femminile: il club giallorosso in questi minuti ha ufficializzato il rinnovo contrattuale della capitana Manuela Giugliano fino al 30 giugno del 2030.
La numero 10, che nell'estate del 2025 aveva rifiutato un'offerta milionaria dall'Arabia Saudita, si lega quindi in maniera quasi definitiva ai colori giallorossi.
"L’AS Roma è lieta di annunciare che Manuela Giugliano ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030.
Dal suo arrivo nella stagione 2019-20 Manuela ha totalizzato 235 presenze, segnando 76 reti e producendo 66 assist.
Nella classifica all time è la calciatrice giallorossa con più presenze e con più gol realizzati.
Nel corso delle sette stagioni in giallorosso è stata protagonista nella conquista di tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Inoltre, nella passata stagione è stata premiata come MVP assoluta della Serie A.
Nel 2024 Manuela è stata anche la prima storica italiana ad essere candidata al Pallone d’Oro.
Congratulazioni Manuela".
(AsRoma.com)
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