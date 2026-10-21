Roma femminile, ufficiale: Manuela Giugliano rinnova fino al 2030 (COMUNICATO)

Ancora insieme 💛❤️ #ASRomaFemminile https://t.co/y7GkiWllGJ— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 21, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
L'AS Roma ha comunicato i dettagli per l'acquisto dei biglietti relativi alla sfida di Serie A Femminile tra Roma Women e Napoli. La vendita dei tagliandi prende il via ufficialmente oggi, mercoledì 2...
Prosegue il cammino in Serie A e la Roma si prepara alla delicata trasferta del "Diego Armando Maradona" contro il Napoli. A dirigere la sfida valida per la prossima giornata sarà l'arbitro Andrea Col...
Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Il match tra Napoli e Roma, in programma al Maradona sabato alle ore 18, sarà diretto dall'arbitro Colombo....
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