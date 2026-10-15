Inter, tegola Lautaro: risentimento muscolare per l'argentino. Probabile ritorno in campo dopo la sosta di novembre

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Nel match di ieri contro il Real Madrid, Paulo Dybala è uscito all'intervallo a causa di un problema muscolare. Arrivano già le primi indicazioni sul motivo dello stop e sono rassicuranti. Si trattere...
La Roma esce sconfitta contro il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Una partita spettacolare che ha visto al squadra giallorossa dominare per gran parte della g...
Il Real Madrid passa all'Olimpico per 3-4 rimontando clamorosamente la Roma nei minuti finali della partita. Federico Valverde ha parlato del match contro i giallorossi nel post partita. Ecco le sue...
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