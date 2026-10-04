Il presidente del Velez Berlanga contro Soulé: "Dovrebbe essere punito"

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...
Si era già parlato di lui, in ottica Roma, alla fine del mese di agosto. Adesso, stando alle informazioni che arrivano dalla Turchia, il profilo rimane vivo. I giallorossi starebbero seguendo con mol...
Intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento, l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche dell'andamento dei giallorossi in questo avvio di stagione. Se la Roma p...
In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, l'attuale allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, tra i tanti argomenti toccati ha parlato anche di come ha vissuto, sempre in maniera differe...
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