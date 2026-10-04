Il presidente del Velez Berlanga contro Soulé: "Dovrebbe essere punito"

Debutto con la maglia dell'Argentina, nella notte, per Soulé. Anche se il presidente del Velez, Fabian Berlanga, va giù durissimo contro il calciatore della Roma. Il motivo è presto spiegato: nel 2019, l'argentino lasciò il Velez grazie ad uno strumento chiamato Patria Potestas che dà la possibilità ai genitori di interrompere un vincolo con un club se non esiste un contratto da professionista firmato. Il Velez incassò solamente 108mila euro per averlo cresciuto.

"Dovrebbe avere una punizione esemplare. Non è un buon esempio" ha sottolineato Berlanga a specifica domanda se Soulé potesse prendere la numero 10 dell'Albiceleste.

l presidente del Vélez, Fabián Berlanga, ha parlato con Cadena 3 nel quadro della partita tra Argentina e Burkina Faso allo Estadio Más Monumental, ha parlato del presente del club Liniers e ha riacceso la controversia con l'ex giocatore del club, Matías Soulé. "Non ci piace che i ragazzi vengano liberi, ma sappiamo che è una lotta che deve essere combattuta con i rappresentanti, che a volte agiscono in malafede".

(Cadena3.com)