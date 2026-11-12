Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficiale

Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficialeAltre
🚨💣 BREAKING: MANCHESTER UNITED HAVE SACKED MICHAEL CARRICK WITH IMMEDIATE EFFECT. https://t.co/KcgPEGjSoN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026
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