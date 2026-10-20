Hermoso-Molina: per la prima volta nella storia della Roma segnano due difensori diversi in un match di Champions League

Nella Roma i difensori sono anche dei goleador. Contro lo Slovan Bratislava, con il primo tempo chiuso sul 2-0, sono andati a segno Mario Hermoso e Nahuel Molina. Per la prima volta nella storia, quindi, i giallorossi sono andati a segno con due difensori diversi in un match di Champions League. Un dato che certifica come nella Roma targata Gian Piero Gasperini, i difensori siano veramente i primi attaccanti. Il gioco a tutto campo dei tre difensori centrali e la spinta offensiva costante dei laterali, sono marchi di fabbrica del tecnico giallorosso.

1 - Per la prima volta nella sua storia la Roma ha segnato con due difensori differenti in un match di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Mario Hermoso e Nahuel Molina. Binomio. #UCL #RomaSlovan https://t.co/kTWn61cV17 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2026