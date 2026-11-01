Grenier svela il retroscena su Totti: «Mi ha regalato la sua ultima maglia e una fascia firmata. Per Roma lui è un dio»

Clément Grenier in prestito alla Roma si è incrociata con uno dei momenti più iconici e storici del calcio mondiale: l'ultima stagione sul campo e lo storico addio di Nel 2017 l'esperienza diin prestito allasi è incrociata con uno dei momenti più iconici e storici del calcio mondiale: l'ultima stagione sul campo e lo storico addio di Francesco Totti

A distanza di anni, il centrocampista francese conserva un ricordo indelebile di quei mesi a Trigoria ed è tornato a parlare del rapporto con lo storico Capitano e dei regali ricevuti in occasione di quel leggendario addio del 28 maggio 2017:

"Quello che ho, e che conserverò per sempre, è la maglia di Francesco Totti, perché era la sua ultima maglia, del suo ultimo match di campionato e del suo addio" – racconta Grenier – "Me ne ha data una perché gliel'avevo chiesto; avrà dovuto conservarne qualcuna, perché penso che ne avrà fatte diverse. Ma una delle sue maglie, che era nello spogliatoio, me l'aveva promessa, ne avevamo parlato. E quindi l'ha tenuta, me l'ha dedicata e me l'ha data". – racconta Grenier –

Un legame speciale che andava oltre il campo, arricchito da un pensiero per tutti i compagni di squadra:

"Oltre a questo, aveva fatto a tutti i giocatori un regalo con anche una maglia e una fascia da capitano che aveva firmato e dedicato. Ma questa maglia qui penso che sia la più significativa ed è simbolica, perché era l'ultimo match della sua carriera alla Roma, dove lui è un dio laggiù".

L'ex Lione ha poi chiuso con parole di grande stima per la persona e il campione:

"Per averlo frequentato, discusso e avere ancora la possibilità di parlare un po' con lui, è enormente gratificante. Tutti i regali che ci ha fatto nelle ultime settimane della sua carriera da calciatore sono stati straordinari. I momenti che abbiamo vissuto insieme, insomma, sono bellissimi ricordi".